ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Сэндхаген оказался тяжелее Фонта накануне турнира UFC в Нэшвиле

Ранее Сэндхаген должен был сражаться с российским бойцом Нурмагомедовым.
04 августа 2023 21:13
автор: Александр Евграфов

Участники главного поединка турнира UFC в Нэшвиле Кори Сэндхаген и Роб Фонт уложились в лимит промежуточного веса (до 63,5 кг). Сэндхаген весит 63,27 кг, а Фонт показал вес 63,04 кг.

Соперником Сэндхагена должен был быть россиянин Умар Нурмагомедов, однако во время тренировки он получил травму плеча и был срочно прооперирован.

В весовую категорию полулегкого веса не уложился лишь американец Деннис Бузукджа, который будет оштрафован на 20% от гонорара в пользу соперника.

Результаты взвешиваний других участников турнира выглядят следующим образом:

Женский минимальный вес: Джессика Андрадэ (52,38 кг) vs Татьяна Суарез (52,38 кг)

Полутяжёлый вес: Дастин Джейкоби (92,98 кг) vs Кеннеди Нзечакву (92,98 кг)

Полулёгкий вес: Диего Лопес (65,99 кг) vs Гэвин Такер (65,77 кг)

Полутяжёлый вес: Таннер Босер (92,75 кг) vs Алекса Камур (92,53 кг)

Лёгкий вес: Игнасио Бахамондес (70,76 кг) vs Людовит Клайн (70,76 кг)

Легчайший вес: Кайлер Филлипс (61,23 кг) vs Раони Барселос (61,46 кг)

Полусредний вес: Джеремая Уэллс (77,33 кг) vs Карлстон Харрис (77,11 кг)

Полулёгкий вес: Билли Куарантилло (65,77 кг) vs Дэймон Джексон (65,99 кг)

Наилегчайший вес: Коди Дарден (56,92 кг) vs Джейк Хадли (57,15 кг)

Полулёгкий вес: Шон Вудсон (66,22 кг) vs Деннис Бузукджа (66,45 кг)

Наилегчайший вес: Оде Осборн (56,92 кг) vs Ассу Алмабаев (56,92 кг).

источник: «Советский спорт»
Монсон поддерживает отказ Хабиба Нурмагомедова тренировать Маска
Мнение ветерана смешанных единоборств.
04.08.2023 19:24
ММА
автор: Виталий Овсянников
Порье назвал соперника, с которым готов провести следующий поединок
Последний поединок американец провел в ночь на 30 июля.
04.08.2023 15:01
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Организаторам турнира по ММА в Амурской области выписали штрафы после гибели подростка
Протоколы были составлены в связи с нарушениями правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований.
04.08.2023 13:40
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Хабиб Нурмагомедов отказался проводить тренировки для Маска к бою против Цукерберга
Хабиб Нурмагомедов отказался проводить тренировки для Маска к бою против Цукерберга
Спортсмен завершил карьеру в октябре 2020 года.
04.08.2023 08:47
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Во время битвы взглядов между Джейком Полом и Нейтом Диазом вспыхнула драка
В конфликте приняли участие члены команд и охранники.
03.08.2023 22:59
ММА
автор: Александр Евграфов
Царукян рассказал о переговорах с потенциальными соперниками на следующий бой
В UFC спортсмен выступает с 2019 года.
03.08.2023 12:16
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Чейл Соннен рассказал о катастрофических последствиях реванша между Махачевым и Оливейрой
Бойцы встретятся 21 октября на UFC 294.
02.08.2023 15:08
ММА
автор: Виталий Овсянников
Нейт Диаз назвал двух чемпионов UFC, за которыми ему интересно наблюдать
Нейт раскритиковал почти всех обладателей титула.
02.08.2023 15:00
ММА
автор: Александр Кожевников
Биспинг считает, что Гэтжи не стоит соглашаться на бой с Макгрегором
Джастин является претендентом на титул.
02.08.2023 14:36
ММА
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.