Сэндхаген оказался тяжелее Фонта накануне турнира UFC в Нэшвиле

Участники главного поединка турнира UFC в Нэшвиле Кори Сэндхаген и Роб Фонт уложились в лимит промежуточного веса (до 63,5 кг). Сэндхаген весит 63,27 кг, а Фонт показал вес 63,04 кг.

Соперником Сэндхагена должен был быть россиянин Умар Нурмагомедов, однако во время тренировки он получил травму плеча и был срочно прооперирован.

В весовую категорию полулегкого веса не уложился лишь американец Деннис Бузукджа, который будет оштрафован на 20% от гонорара в пользу соперника.

Результаты взвешиваний других участников турнира выглядят следующим образом:

Женский минимальный вес: Джессика Андрадэ (52,38 кг) vs Татьяна Суарез (52,38 кг)

Полутяжёлый вес: Дастин Джейкоби (92,98 кг) vs Кеннеди Нзечакву (92,98 кг)

Полулёгкий вес: Диего Лопес (65,99 кг) vs Гэвин Такер (65,77 кг)

Полутяжёлый вес: Таннер Босер (92,75 кг) vs Алекса Камур (92,53 кг)

Лёгкий вес: Игнасио Бахамондес (70,76 кг) vs Людовит Клайн (70,76 кг)

Легчайший вес: Кайлер Филлипс (61,23 кг) vs Раони Барселос (61,46 кг)

Полусредний вес: Джеремая Уэллс (77,33 кг) vs Карлстон Харрис (77,11 кг)

Полулёгкий вес: Билли Куарантилло (65,77 кг) vs Дэймон Джексон (65,99 кг)

Наилегчайший вес: Коди Дарден (56,92 кг) vs Джейк Хадли (57,15 кг)

Полулёгкий вес: Шон Вудсон (66,22 кг) vs Деннис Бузукджа (66,45 кг)

Наилегчайший вес: Оде Осборн (56,92 кг) vs Ассу Алмабаев (56,92 кг).