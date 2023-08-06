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UFC Nashville: успешный дебют Алмабаева и третья подряд победа Сэндхагена

Турнир состоялся в ночь с 5-го на 6-е августа.
06 августа 2023 08:04
автор: Виталий Овсянников

Подошел к концу турнир UFC Nashville, в мейнивенте которого встретились два американских бойца Кори Сэндхаген и Роб Фонт.

Встреча состоялась в рамках промежуточного веса (63,5 кг). Поединок продлился пять раундов и завершился победой Сэндхагена единогласным решением судей. Для Кори эта победа стала уже третьей подряд в UFC. Теперь на его счету 21 бой, 17 побед и четыре поражения.

Ранее, в рамках предварительного карда, успешный дебют в промоушене совершил казахстанский боец Асу Алмабаев. Во втором раунде удушающим приемом он одолел представителя США Оде Осборна.

Итоги UFC Nashville:

Кори Сэндхаген победил Роба Фонта единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45).

Татьяна Суарез победил Джессику Андрадэ удушающим приёмом (guillotine choke) – (Раунд 2, 1:31).

Дастин Джейкоби победил Кеннеди Нзечакву техническим нокаутом (Раунд 1, 1:22).

Диего Лопес победил Гэвина Такера болевым приёмом на руку (armbar) – (Раунд 1, 1:38).

Таннер Босер победил Алекса Камура единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Людовит Клайн победил Игнасио Бахамондеса единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28).

Кайлер Филлипс победил Раони Барселоса единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28).

Карлстон Харрис победил Джеремаю Уэллса удушающим приёмом (anaconda choke) – (Раунд 3, 1:50).

Билли Куарантилло победил Дэймона Джексона единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Коди Дарден победил Джейка Хадли единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Шон Вудсон победил Денниса Бузукджа единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Асу Алмабаев победил Оде Осборна удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 1, 3:11).

источник: «Советский спорт»
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