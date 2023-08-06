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Блогер Джейк Пол победил экс-претендента на чемпионство UFC Нейта Диаза

Бой состоялся в Далласе 6 августа.
Блогер Джейк Пол победил экс-претендента на чемпионство UFC Нейта Диаза
06 августа 2023 08:21
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

В Далласе (США) подошёл к концу боксерский вечер, в мейнивенте которого встретились популярный блогер Джейк Пол и экс-претендент на титул чемпиона UFC Нейт Диаз.

Бой прошёл по правилам бокса в формате десять раундов по три минуты. 26-летний Джейк Пол начал проводить боксерские поединки в 2020 году. Карьера 38-летнего Нейта Диаза в ММА началась ещё в 2004 году.

Поединок продлился все 10 раундов и завершился победой Джейка Пола единогласным решением судей.

Ранее Джейк Пол встречался с экс-чемпионом UFC Андерсоном Сильвой и победил его единогласным решением судей.

Нейт Диаз перед уходом из UFC одержал победу над Тони Фергюсоном. Всего на его счету 34 боя в ММА, в 21 из которых он одерживал победы.

источник: «Советский спорт»
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