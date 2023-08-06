Маск заявил, что все деньги за поединок с Цукербергом уйдут на благотворительность

Американский бизнесмен Илон Маск рассказал о деталях поединка с медиамагнатом Марком Цукербергом.

Глава UFC Дана Уайт заявил, что готов провести противостояние предпринимателей по правилам смешанных единоборств.

«Бой с Цукербергом будет транслироваться в моей социальной сети. Все вырученные деньги уйдут на благотворительность в помощь ветеранам», — заявил Маск на своей странице в соцсети.

Отметим, что бизнесмены договорились сразиться в Лас-Вегасе. Дата поединка Маска и Цукерберга пока не называется.