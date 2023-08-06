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Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему наслаждался весогонкой перед боем против Джастина Гэтжи

Поединок состоялся в 2020 году.
06 августа 2023 13:42
автор: Степан Шереметьев

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов поделился воспоминаниями о последней весогонке в карьере перед поединком против американца Джастина Гэтжи. В октябре 2020 года Хабиб победил Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и защитил звание чемпиона мира UFC в лёгком весе.

«Та весогонка была наполнена разными эмоциями, потому что для себя знал, что это последняя сгонка и я больше не буду драться в этом весе — скорее всего, никогда. Я обычно очень хорошо сгонял. Не знаю, какие там видео выходили, но я на позитиве согнал вес тогда. Помню, Зубайра Тухугов, у которого всегда были проблемы с весогонкой, говорил: «Ты чё за человек такой? Видно было, что тебе тяжело», но он тогда не понял, что, уже гоняя вес, я уже скучал по этому, зная, что больше не вернусь, что этой мой последний бой… Больше я такие эмоции не испытаю. Я как мучился, так и наслаждался этим», — заявил Хабиб в интервью Gorilla Fighting.

Отметим, что Хабиб Нурмагомедов провёл 29 боев в ММА и одержал 29 побед.

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