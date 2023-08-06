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В АСА объяснили, почему Фрэнсис Нганну не перешёл в лигу

Нганну покинул UFC, но отказался от контракта с российским промоушеном.
06 августа 2023 17:46
автор: Александр Кожевников

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев объяснил, почему промоушену не удалось подписать контракт с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«Мы общались с Нганну.У меня даже есть СМС. На самом деле общались. Мы же прекрасно понимали, ганну ушел из UFC, идет и говорит: «Возьмите меня, заплатите мне». И тут выходят АСА: «Ты не хотел бы к нам прийти?».

«Ребята, вы, конечно, молодцы. У вас мой друг Тони Джонсон дерется, даже был чемпионом, мы вместе тренируемся, помогал ему готовится». Он даже комментарий оставлял в комментариях аккаунта АСА, но он говорит: «У меня бокс». В принципе, он не соврал», - приводит слова Бадаева «Спорт-Экспресс».

В следующем бою Нганну встретится с Тайсоном Фьюри. Бой пройдёт по правилам бокса.

Напомним, Нганну – экс-чемпион UFC в тяжёлом весе. Он выступал в американской лиге с 2015 по 2022 год. Что касается Фьюри, то британский боксёр – чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе. Их поединок состоится 28 октября и пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

источник: «Спорт-Экспресс»
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