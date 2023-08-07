Кормье назвал единственное условие завершения карьеры Джона Джонса после UFC 295

44-летний экс-боец Даниэль Кормье поделился мнением о возможном уходе из ММА чемпиона мира UFC в тяжелом весе Джона Джонса.

Напомним, 11 ноября на турнире UFC 295 Джонс будет защищать свой титул в поединке против Стипе Миочича.

«Я знаю, Джонс сказал, что бой против Стипе может стать для него последним. Но я не знаю, верю ли я в это. Гонорары слишком хороши, а Джон еще слишком молод. Но я верю, что, если Стипе проиграет, его карьера закончена. И если Джонс проиграет, он может уйти в отставку. Это единственный повод для Джонса закончить карьеру», — заявил Кормье в эфире ESPN.

На счету 36-летнего Джона Джонса 29 боев, 27 побед, единственное поражение по дисквалификации и один бой без результата. В своем прошлом поединке он победил Сирила Гана и завоевал вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

В активе Стипе Миочича 20 выигрышей в 24 боях.