В игорной зоне «Красная Поляна» пройдут бои на голых кулаках TOP DOG

Турнир кулачной лиги TOP DOG 23 состоится 22 сентября в игорной зоне «Красная Поляна» на площадке RED ARENA в 19:00.

Мероприятие пройдет при поддержке генерального партнера букмекерской компании OLIMPBET с прямой трансляцией на телеканале UDAR.

В главном бою вечера непревзойдённый чемпион полутяжёлого дивизиона Олег «Фомич» Фомичёв сойдётся в 5-ти раундовом поединке с грозным соперником в лице Ислама «Джанго» Жангоразова. В супертяжёлой весовой категории два свирепых нокаутёра – Марсель Ханов и Иван «Русский Богатырь» Матвеев определят сильнейшего в бою за статус главного претендента.

Источник фото: RED ARENA

В свою очередь, чемпион лёгкого дивизиона Кантемир Калажоков поднимется в новую весовую категорию, чтобы заявить свои амбиции на второй перстень в поединке против Наби «Ганнибала» Гаджиева. В другом бою Мурад «Дедок» Арцулаев вернется для долгожданного и принципиального реванша с Алексеем «Мельником» Мельниковым.

Генеральный директор RED ARENA Ирина Борисова подчеркивает особый статус промоушена TOP DOG и отмечает высокий уровень подготовки к мероприятию: «Совместно с командой TOP DOG мы активно готовимся к сентябрьскому турниру. Это будет наш второй опыт взаимодействия. Специалисты RED ARENA полностью погружены в мероприятие и прорабатывают каждую деталь совместно с промоушеном.

Источник фото: RED ARENA

Я с уверенностью могу сказать, что зрителей ожидает уникальная атмосфера арены, которая будет реализована благодаря аудио и визуальным решениям. Что касается самого зрелища, уверена, бойцы TOP DOG подарят гостям RED ARENA самые острые эмоции и бескомпромиссные поединки, от которых перехватывает дыхание».

Основатель лиги и ведущий грядущего турнира Даниил Алеев рассказал о своих ожиданиях от предстоящего события: «Фанаты кулачных боев прекрасно помнят прошлогодний турнир TOP DOG в RED ARENA. Это был брутальный аттракцион, который никого не оставил равнодушным и буквально утопил арену в адреналине. С большой радостью предлагаю всем любителям единоборств посетить наш грядущий турнир 22 сентября. Мы вернулись, чтобы подарить вам лучшее бойцовское шоу».