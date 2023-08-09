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Иван Штырков: «Бой со Шлеменко? По кикбоксингу – пожалуйста»

На его счету всего два поражения в 25 боях.
09 августа 2023 09:24
автор: Виталий Овсянников

Боец RCC Иван Штырков намекнул болельщикам, что может подраться с Александром Шлеменко. Однако, при соблюдении определенных условий.

«Я не буду драться со Шлеменко по ММА. По кикбоксингу – пожалуйста!», - отметил Иван в беседе с редактором «Советского Спорта» Игорем Брагиным.

Напомним, 34-летний российский боец Иван Штырков провёл в ММА 25 боев, одержал 22 победы, потерпел два поражения и один бой закончил вничью.

Также он является трехкратным бронзовым призёром чемпионата России по самбо.

источник: «Советский спорт»
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