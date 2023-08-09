Тай Туиваса заявил, что будет добиваться реванша с Сергеем Павловичем

30-летний австралийский боец Тай Туиваса, занимающий в рейтинге тяжелого веса UFC шестое место, поделился воспоминаниями о поединке против россиянина Сергея Павловича.

«В бою с Павловичем все сводилось к тому, кто первый ударит. И я, конечно, старался первым попасть по нему, но он попал по мне первым же ударом, и я понял, что мне конец. Он сильно бьет. У него длинные руки. Он бьет с очень большого расстояния. Как только он чувствует кровь — он идет вперед. Я буду добиваться реванша. Я не успел его ударить. Может быть, все сложилось бы иначе, если бы я ударил его первым», - заявил Туиваса в подкасте The Halfcast Podcast.

Напомним, поединок между Павловичем и Туивасой состоялся 3 декабря 2022 года и завершился уже через 54 секунды после старта. Россиянин отправил австралийца в нокаут и получил награду «выступление вечера».