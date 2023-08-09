ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Тай Туиваса заявил, что будет добиваться реванша с Сергеем Павловичем

Их первый бой состоялся в декабре 2022 года.
09 августа 2023 12:56
автор: Виталий Овсянников

30-летний австралийский боец Тай Туиваса, занимающий в рейтинге тяжелого веса UFC шестое место, поделился воспоминаниями о поединке против россиянина Сергея Павловича.

«В бою с Павловичем все сводилось к тому, кто первый ударит. И я, конечно, старался первым попасть по нему, но он попал по мне первым же ударом, и я понял, что мне конец. Он сильно бьет. У него длинные руки. Он бьет с очень большого расстояния. Как только он чувствует кровь — он идет вперед. Я буду добиваться реванша. Я не успел его ударить. Может быть, все сложилось бы иначе, если бы я ударил его первым», - заявил Туиваса в подкасте The Halfcast Podcast.

Напомним, поединок между Павловичем и Туивасой состоялся 3 декабря 2022 года и завершился уже через 54 секунды после старта. Россиянин отправил австралийца в нокаут и получил награду «выступление вечера».

источник: «Советский спорт»
Гэтжи заявил, что больше не хочет драться на турнирах в Абу-Даби
Свой единственный бой в ОАЭ он провёл против Хабиба Нурмагомедова.
09.08.2023 13:16
ММА
автор: Виталий Овсянников
Иван Штырков: «Бой со Шлеменко? По кикбоксингу – пожалуйста»
На его счету всего два поражения в 25 боях.
09.08.2023 09:24
ММА
автор: Виталий Овсянников
В игорной зоне «Красная Поляна» пройдут бои на голых кулаках TOP DOG
В игорной зоне «Красная Поляна» пройдут бои на голых кулаках TOP DOG
Участниками главного поединка вечера станут Олег Фомичёв и Ислам Жангоразов.
08.08.2023 12:41
ММА
автор: Сергей Иванов
Кормье назвал единственное условие завершения карьеры Джона Джонса после UFC 295
Свой следующий бой чемпион UFC в тяжелом весе проведет против Стипе Миочича.
07.08.2023 18:53
ММА
автор: Виталий Овсянников
Менеджер Хабиба Нурмагомедова рассказал, почему он не будет тренировать Маска
Без исключений.
07.08.2023 12:09
ММА
автор: Максим Скороходов
Марк Цукерберг опубликовал заявление по поводу боя с Илоном Маском
Марк Цукерберг опубликовал заявление по поводу боя с Илоном Маском
Мама генерального директора компании SpaceX выступает против поединка сына.
07.08.2023 11:03
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Экс-соперник Емельяненко: бой Диаза и Пола прошёл как один миг. Но местами был колхоз
Бывший боец UFC заставил своих фанатов вспомнить, почему он достоин статуса легенды. 
06.08.2023 17:50
ММА
автор: Никита Плохих
В АСА объяснили, почему Фрэнсис Нганну не перешёл в лигу
Нганну покинул UFC, но отказался от контракта с российским промоушеном.
06.08.2023 17:46
ММА
автор: Александр Кожевников
Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему наслаждался весогонкой перед боем против Джастина Гэтжи
Поединок состоялся в 2020 году.
06.08.2023 13:42
ММА
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.