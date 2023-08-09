Гэтжи заявил, что больше не хочет драться на турнирах в Абу-Даби

34-летний американский боец Джастин Гэтжи, выступающий в промоушене UFC в легкой весовой категории, заявил, что больше не желает участвовать в турнирах в Абу-Даби.

«Это страна с другой культурой и другой едой. Там даже вода другая! А разница в часовом поясе составляет 13 часов. Это очень много. Когда я дрался с Нурмагомедовым на UFC 254, я не видел солнца 10 дней! Мы не могли выйти из отеля, он был накрыт каким-то чехлом, так что солнце не проникало внутрь», – цитирует Гэтжи ESPN.

Напомним, свой единственный бой в Абу-Даби Джастин провёл против Хабиба Нурмагомедова, и потерпел поражение удушающим приёмом во втором раунде.

В 2023 году Гэтжи провёл два поединка. В марте он победил Рафаэля Физиева, а в июле отправил в нокаут Дастина Порье.