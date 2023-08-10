Стали известны четыре титульных боя, которые пройдут на Bellator 300

На юбилейном 300-м турнире промоушена Bellator состоятся сразу четыре титульных поединка.

Вероятнее всего главным событием вечера станет бой Усмана Нурмагомедова и Брента Примуса. На кону будет стоять титул Bellator в легком весе.

Действующий чемпион промоушена в тяжелой весовой категории Райан Бейдер встретится с Линтом Васселлом.

Также чемпионка в полулегком весе Крис Сайборг проведет поединок против Кэт Зингано. Обладательница пояса в наилегчайшем женском дивизионе Лиз Кармуш выйдет в октагон с Илим-Лей Макфарлейн.

Турнир Bellator 300 пройдет 7 октября в Сан-Хосе.