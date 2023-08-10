Глава UFC Уайт провел переговоры об организации боя Маска и Цукерберга в Колизее

Глава промоушена Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт провел переговоры с представителями министра культуры Италии об организации поединка между миллиардерами Илона Маском и Марком Цукербергом в римском Колизее.

«Это действительно так. Они хотят поединка. И у меня действительно была встреча с представителями министра культуры Италии о том, чтобы провести его в Колизее. Подумайте, насколько грандиозен будет этот бой. Если бы мы организовали этот бой, то я бы подготовил мощнейший андеркард. Два самых могущественных парня будут драться на самой грандиозной сцене. Все заплатят за бой. Чтобы превзойти этот бой, Трампу надо будет вызвать Путина», - сказал Уайт в подкасте Hotboxing.

Ранее Цукерберг и Маск заявили, что готовы провести бой между собой в октагоне.