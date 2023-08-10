Сэндхаген назвал сроки своего возвращения в октагон

Американский боец смешанных единоборств Кори Сэндхаген рассказал, когда будет готов провести следующий бой.

Отметим, что спортсмен занимает четвертое место в рейтинге UFC в легчайшем весе.

«Завтра мне сделают операцию, потом две недели буду ходить в гипсе, а затем начнется реабилитация. Через три месяца я смогу двигать рукой, а через полгода я на 100 процентов восстановлюсь, так что это не такая уж страшная травма», — приводит Middle Easy слова Сэндхагена.

Напомним, 5 августа на UFC on ESPN 50 Кори победил единогласным решением судей Роба Фонта. В ходе поединка Сэндхаген получил разрыв трицепса.