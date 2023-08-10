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Сэндхаген назвал сроки своего возвращения в октагон

Последний поединок спортсмена состоялся на минушей неделе.
10 августа 2023 12:11
автор: Александр Поволоцкий

Американский боец смешанных единоборств Кори Сэндхаген рассказал, когда будет готов провести следующий бой.

Отметим, что спортсмен занимает четвертое место в рейтинге UFC в легчайшем весе.

«Завтра мне сделают операцию, потом две недели буду ходить в гипсе, а затем начнется реабилитация. Через три месяца я смогу двигать рукой, а через полгода я на 100 процентов восстановлюсь, так что это не такая уж страшная травма», — приводит Middle Easy слова Сэндхагена.

Напомним, 5 августа на UFC on ESPN 50 Кори победил единогласным решением судей Роба Фонта. В ходе поединка Сэндхаген получил разрыв трицепса.

источник: «Советский спорт»
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