Василевский: бой Фёдора Емельяненко с Тайсоном? Майк и в 57 лет может дать газ

Популярный российский MMA боец Вячеслав Василевский поделился мнением о возможном поединке между легендой смешанных единоборств Фёдором Емельяненко и одним из лучших боксёров в истории Майком Тайсоном.

«В целом, конечно, прикольно посмотреть бой Емельяненко с Тайсоном. Я бы с радостью его глянул. Сколько Тайсону лет? 57? Ну Фёдор, конечно, фаворит в плане возраста, но Тайсон и в свои годы может дать газ. В целом, интересный бой, конечно», — заявил Василевский в интервью с изданием «Чемпионат».

46-летний Фёдор Емельяненко провёл в ММА 48 боев, одержал 40 побед, потерпел семь поражений и один поединок завершил без результата.

57-летний Майк Тайсон впервые стал чемпионом мира по боксу среди профессионалов ещё в 1986 году. Всего на его счету 58 боев, 50 побед, шесть поражений и два поединка, признанные несостоявшимися.