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Шон О'Мэлли назвал Стерлинга величайшим бойцом в истории легчайшего дивизиона UFC

Они проведут поединок 19 августа.
10 августа 2023 15:16
автор: Виталий Овсянников

28-летний американский ММА-боец Шон О'Мэлли поделился ожиданиями от предстоящего боя за титул чемпиона UFC в легчайшем весе против Алджамейна Стерлинга.

«У меня нет секретов по поводу своего плана на этот бой. Я просто буду избегать его захватов. Если он не сможет меня схватить, я выиграю в этом поединке. Я не новичок с белым поясом, но в плане грэпплинга Стерлинг лучший в мире. Мне предстоит встреча с величайшим бойцом в истории легчайшего дивизиона UFC. Он уже защитил свой пояс больше раз, чем кто-либо другой. Недавно он одолел двойного чемпиона Генри Сехудо. Мне уже не терпится испытать себя», — приводит слова О'Мэлли MMA News.

Шон О’Мэлли получил титульный поединок после победы над россиянином Петром Яном. До этого он не встречался с бойцами из первой тройки рейтинга.

Что касается Стерлинга, то в последнем поединке американец победил соотечественника, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо.

Бой Стерлинга с О’Мэлли состоится 19 августа и пройдёт на турнире UFC 292.

источник: MMA News
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