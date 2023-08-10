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Глава UFC заявил, что блогер Хасбик заработал в организации больше миллиона долларов

Блогер получил известность благодаря своим антропометрическим данным.
10 августа 2023 18:15
автор: Александр Поволоцкий

Глава UFC Дана Уайт заявил, что россиянин Хасбулла Магомедов (Хасбик) заработал больше миллиона долларов.

Напомним, что в конце прошлого года 21-летний блогер подписал пятилетний контракт с организацией.

«Хасбулла дoбился очень хороших результатoв. Мы заключили с ним сдeлку по видеоигре. Мы заключили с ним контракт по футболкам, на которых он сделал кучу денег. Парень легко заработaл больше миллиона доллaров», – заявил Уайт на YouTube-канале Майка Тайсона.

В рамках договора промоушен UFC запустил эксклюзивную одежду с принтами Хасбика.

источник: «Советский спорт»
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