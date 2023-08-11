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Блогер Хасбик прокомментировал слова Даны Уайта о своём заработке в UFC

Ранее глава промоушена заявил, что блогер заработал больше миллиона долларов.
11 августа 2023 11:44
автор: Виталий Овсянников

Амбассадор UFC и российский блогер Хасбулла Магомедов, получивший известность как Хасбик, отреагировал на слова главы промоушена насчет своего заработка.

Ранее Дана Уайт заявил, что россиянин заработал больше миллиона долларов.

«Он неправильно сказал. Я заработал три», — написал Хасбик в своих соцсетях.

Напомним, в конце прошлого года 21-летний блогер подписал пятилетний контракт с организацией, в рамках которого ему необходимо посещать турниры, заниматься взаимодействием с медиа и дополнительной раскруткой промоушена.

Он получил известность благодаря своим антропометрическим данным. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг.

источник: «Советский спорт»
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