ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Глава UFC Уайт назвал имя лучшего бойца всех времён 

Спортсмен по-прежнему выходит на ринг. 
Глава UFC Уайт назвал имя лучшего бойца всех времён 
11 августа 2023 23:16
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Президент UFC Дана Уайт считает, что действующий чемпион промоушена в тяжёлом весе, американец Джон Джонс является величайшим бойцом всех времён.

«Этот парень лучший. Он лучший, он величайший. Этот парень непобежден, он никогда не проигрывал в ММА, одолел большое число классных соперников. Он один из тех парней, который, когда уйдет, действительно получит признание, которого он абсолютно заслуживает. Он лютый», – заявил Уайт в эфире Hotboxin’ with Mike Tyson.

Напомним, в марте нынешнего года Джонс завоевал вакантный титул в тяжелом весе, одержав победу в поединке над французским бойцом Сирилем Ганом. За свою карьеру 36-летний американец провёл 28 боёв, одержал 27 побед и потерпел одно поражение.

источник: «Советский спорт»
Гасанов одолел Абдурахманова и защитил титул АСА в среднем весе 
Бой состоялся в Москве в рамках турнира российского промоушена. 
11.08.2023 23:25
ММА
автор: Глеб Шевяков
Фаридун Одилов вышел в полуфинал Гран-при в полутяжёлом весе
Одилов победил бразильца Прадо.
11.08.2023 20:33
ММА
автор: Александр Кожевников
Блогер Хасбик прокомментировал слова Даны Уайта о своём заработке в UFC
Ранее глава промоушена заявил, что блогер заработал больше миллиона долларов.
11.08.2023 11:44
ММА
автор: Виталий Овсянников
Иван Штырков: если Емельяненко и Тайсон реально зарубятся, то победа может быть только за Фёдором
Ранее российский боец выразил желание провести бой с Железным Майком.
10.08.2023 21:10
ММА
автор: Игорь Брагин
Глава UFC заявил, что блогер Хасбик заработал в организации больше миллиона долларов
Блогер получил известность благодаря своим антропометрическим данным.
10.08.2023 18:15
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Шон О'Мэлли назвал Стерлинга величайшим бойцом в истории легчайшего дивизиона UFC
Они проведут поединок 19 августа.
10.08.2023 15:16
ММА
автор: Виталий Овсянников
Сэндхаген назвал сроки своего возвращения в октагон
Последний поединок спортсмена состоялся на минушей неделе.
10.08.2023 12:11
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Василевский: бой Фёдора Емельяненко с Тайсоном? Майк и в 57 лет может дать газ
Мнение российского бойца о возможном поединке легенд единоборств.
10.08.2023 12:05
ММА
автор: Виталий Овсянников
Глава UFC Уайт провел переговоры об организации боя Маска и Цукерберга в Колизее
Собеседником Уайта стали представители министра культуры Италии.
10.08.2023 10:11
ММА
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.