Глава UFC Уайт назвал имя лучшего бойца всех времён 

Президент UFC Дана Уайт считает, что действующий чемпион промоушена в тяжёлом весе, американец Джон Джонс является величайшим бойцом всех времён.

«Этот парень лучший. Он лучший, он величайший. Этот парень непобежден, он никогда не проигрывал в ММА, одолел большое число классных соперников. Он один из тех парней, который, когда уйдет, действительно получит признание, которого он абсолютно заслуживает. Он лютый», – заявил Уайт в эфире Hotboxin’ with Mike Tyson.

Напомним, в марте нынешнего года Джонс завоевал вакантный титул в тяжелом весе, одержав победу в поединке над французским бойцом Сирилем Ганом. За свою карьеру 36-летний американец провёл 28 боёв, одержал 27 побед и потерпел одно поражение.