UFC Vegas 78: кард, во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 12 на 13 августа в Лас-Вегасе состоится турнир UFC on ESPN 51 (UFC Vegas 78), мейнивентом которого станет поединок Висенте Люке – Рафаэль дос Аньос.

Бой пройдет в рамках полусредней весовой категории.

Начало турнира запланировано на 23:00 (мск). Основной кард начнется в 02:00.

Посмотреть турнир UFC Vegas 78 можно в прямом эфире телеканалов «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

Основной кард:

Полусредний вес: Висенте Люке (21-9-1, Бразилия) – Рафаэль дос Аньос (32-14-0, Бразилия);

Полулегкий вес: Каб Свонсон (28-13-0, США) – Хаким Даводу (13-3-1, Канада);

Полутяжелый вес: Халил Раунтри (11-5-0, 1 NC, США) – Крис Дакас (12-6-0, США);

Женский минимальный вес: Полиана Виана (13-5-0, Бразилия) – Ясмин Лусиндо (14-5-0, Бразилия);

Средний вес: Тафон Нчукви (6-3-0, Камерун) – Эй-Джей Добсон (6-2-0, 1 NC, США);

Средний вес: Джош Фремд (10-4-0, США) – Джейми Пикетт (13-9-0, США).

Предварительный кард:

Легчайший вес: ДжейПи Байс — Маркус Макги

Легкий вес: Терренс МакКинни — Майк Бриден

Полулегкий вес: Фрэнсис Маршалл — Айзек Дулгарян

Тяжелый вес: Джош Парисян — Мартин Будай

Женский минимальный вес: Жаклин Аморим — Монтсеррат Руиз

Легчайший вес: Д'Амон Блэкшир — Хосе Джонсон

Женский наилегчайший вес: Джулиана Миллер — Луана Сантос.