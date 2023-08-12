ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

UFC Vegas 78: кард, во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

В главном бою сойдутся Висенте Люке и Рафаэль Дос Аньос.
12 августа 2023 10:00
автор: Виталий Овсянников

В ночь с 12 на 13 августа в Лас-Вегасе состоится турнир UFC on ESPN 51 (UFC Vegas 78), мейнивентом которого станет поединок Висенте Люке – Рафаэль дос Аньос.

Бой пройдет в рамках полусредней весовой категории.

Начало турнира запланировано на 23:00 (мск). Основной кард начнется в 02:00.

Посмотреть турнир UFC Vegas 78 можно в прямом эфире телеканалов «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

Основной кард:

Полусредний вес: Висенте Люке (21-9-1, Бразилия) – Рафаэль дос Аньос (32-14-0, Бразилия);

Полулегкий вес: Каб Свонсон (28-13-0, США) – Хаким Даводу (13-3-1, Канада);

Полутяжелый вес: Халил Раунтри (11-5-0, 1 NC, США) – Крис Дакас (12-6-0, США);

Женский минимальный вес: Полиана Виана (13-5-0, Бразилия) – Ясмин Лусиндо (14-5-0, Бразилия);

Средний вес: Тафон Нчукви (6-3-0, Камерун) – Эй-Джей Добсон (6-2-0, 1 NC, США);

Средний вес: Джош Фремд (10-4-0, США) – Джейми Пикетт (13-9-0, США).

Предварительный кард:

Легчайший вес: ДжейПи Байс — Маркус Макги

Легкий вес: Терренс МакКинни — Майк Бриден

Полулегкий вес: Фрэнсис Маршалл — Айзек Дулгарян

Тяжелый вес: Джош Парисян — Мартин Будай

Женский минимальный вес: Жаклин Аморим — Монтсеррат Руиз

Легчайший вес: Д'Амон Блэкшир — Хосе Джонсон

Женский наилегчайший вес: Джулиана Миллер — Луана Сантос.

источник: «Советский спорт»
Логан Сторли отправил в нокаут Бреннана Уорда в главном бою Bellator 298
Также на турнире в своем поединке победу одержал россиянин Валентин Молдавский.
12.08.2023 10:08
ММА
автор: Виталий Овсянников
Гасанов одолел Абдурахманова и защитил титул АСА в среднем весе 
Бой состоялся в Москве в рамках турнира российского промоушена. 
11.08.2023 23:25
ММА
автор: Глеб Шевяков
Глава UFC Уайт назвал имя лучшего бойца всех времён 
Глава UFC Уайт назвал имя лучшего бойца всех времён 
Спортсмен по-прежнему выходит на ринг. 
11.08.2023 23:16
ММА
автор: Глеб Шевяков
Фаридун Одилов вышел в полуфинал Гран-при в полутяжёлом весе
Одилов победил бразильца Прадо.
11.08.2023 20:33
ММА
автор: Александр Кожевников
Блогер Хасбик прокомментировал слова Даны Уайта о своём заработке в UFC
Ранее глава промоушена заявил, что блогер заработал больше миллиона долларов.
11.08.2023 11:44
ММА
автор: Виталий Овсянников
Иван Штырков: если Емельяненко и Тайсон реально зарубятся, то победа может быть только за Фёдором
Ранее российский боец выразил желание провести бой с Железным Майком.
10.08.2023 21:10
ММА
автор: Игорь Брагин
Глава UFC заявил, что блогер Хасбик заработал в организации больше миллиона долларов
Блогер получил известность благодаря своим антропометрическим данным.
10.08.2023 18:15
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Шон О'Мэлли назвал Стерлинга величайшим бойцом в истории легчайшего дивизиона UFC
Они проведут поединок 19 августа.
10.08.2023 15:16
ММА
автор: Виталий Овсянников
Сэндхаген назвал сроки своего возвращения в октагон
Последний поединок спортсмена состоялся на минушей неделе.
10.08.2023 12:11
ММА
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.