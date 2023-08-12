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Логан Сторли отправил в нокаут Бреннана Уорда в главном бою Bellator 298

Также на турнире в своем поединке победу одержал россиянин Валентин Молдавский.
12 августа 2023 10:08
автор: Виталий Овсянников

Подошёл к концу турнир Bellator 298, в мейнивенте которого американский боец Логан Сторли встретился со своим соотечественником Бреннаном Уордом.

Поединок состоялся в рамках полусредней весовой категории. Первый номер рейтинга дивизиона Логан Сторли одержал победу техническим нокаутом во втором раунде.

Теперь в активе 30-летнего бойца 15 побед и два поражения. Оба раза Логан Сторли уступал украинцу Ярославу Амосову, который является действующим чемпионом промоушена в полусреднем весе. На его счету 27 побед в 27 боях.

В со-главном бою Bellator 298 россиянин Валентин Молдавский победил Стива Моури единогласным решением судей.

источник: «Советский спорт»
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