Логан Сторли отправил в нокаут Бреннана Уорда в главном бою Bellator 298

Подошёл к концу турнир Bellator 298, в мейнивенте которого американский боец Логан Сторли встретился со своим соотечественником Бреннаном Уордом.

Поединок состоялся в рамках полусредней весовой категории. Первый номер рейтинга дивизиона Логан Сторли одержал победу техническим нокаутом во втором раунде.

Теперь в активе 30-летнего бойца 15 побед и два поражения. Оба раза Логан Сторли уступал украинцу Ярославу Амосову, который является действующим чемпионом промоушена в полусреднем весе. На его счету 27 побед в 27 боях.

В со-главном бою Bellator 298 россиянин Валентин Молдавский победил Стива Моури единогласным решением судей.