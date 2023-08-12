Американский бизнесмен рассказал о знакомстве с Нурмагомедовым

Американский бизнесмен и конферансье Патрик Бет-Дэвид рассказал о знакомстве с российской легендой UFC Хабибом Нурмагомедовым.

Несколько дней назад Хабиб провел встречу с болельщиками в США, модератором которой выступил Бет-Дэвид.

«Посиделки с Хабибом прошлым вечером были огненные. Самой крутой частью стала беседа с Хабибом и его командой за кулисами шоу. Вот причина, по которой Хабиба так любят и уважают», — написал Бет-Дэвид в социальных сетях.

Хабиб Нурмагомедов провел 29 боев в ММА и одержал 29 побед. Он завершил спортивную карьеру в октябре 2020 года в ранге чемпиона мира UFC в легком весе.