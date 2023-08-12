ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Американский бизнесмен рассказал о знакомстве с Нурмагомедовым

Выразил уважение.
12 августа 2023 10:57
автор: Степан Шереметьев

Американский бизнесмен и конферансье Патрик Бет-Дэвид рассказал о знакомстве с российской легендой UFC Хабибом Нурмагомедовым.

Несколько дней назад Хабиб провел встречу с болельщиками в США, модератором которой выступил Бет-Дэвид.

«Посиделки с Хабибом прошлым вечером были огненные. Самой крутой частью стала беседа с Хабибом и его командой за кулисами шоу. Вот причина, по которой Хабиба так любят и уважают», — написал Бет-Дэвид в социальных сетях.

Хабиб Нурмагомедов провел 29 боев в ММА и одержал 29 побед. Он завершил спортивную карьеру в октябре 2020 года в ранге чемпиона мира UFC в легком весе.

Логан Сторли отправил в нокаут Бреннана Уорда в главном бою Bellator 298
Также на турнире в своем поединке победу одержал россиянин Валентин Молдавский.
12.08.2023 10:08
ММА
автор: Виталий Овсянников
UFC Vegas 78: кард, во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию
В главном бою сойдутся Висенте Люке и Рафаэль Дос Аньос.
12.08.2023 10:00
ММА
автор: Виталий Овсянников
Гасанов одолел Абдурахманова и защитил титул АСА в среднем весе 
Бой состоялся в Москве в рамках турнира российского промоушена. 
11.08.2023 23:25
ММА
автор: Глеб Шевяков
Глава UFC Уайт назвал имя лучшего бойца всех времён 
Глава UFC Уайт назвал имя лучшего бойца всех времён 
Спортсмен по-прежнему выходит на ринг. 
11.08.2023 23:16
ММА
автор: Глеб Шевяков
Фаридун Одилов вышел в полуфинал Гран-при в полутяжёлом весе
Одилов победил бразильца Прадо.
11.08.2023 20:33
ММА
автор: Александр Кожевников
Блогер Хасбик прокомментировал слова Даны Уайта о своём заработке в UFC
Ранее глава промоушена заявил, что блогер заработал больше миллиона долларов.
11.08.2023 11:44
ММА
автор: Виталий Овсянников
Иван Штырков: если Емельяненко и Тайсон реально зарубятся, то победа может быть только за Фёдором
Ранее российский боец выразил желание провести бой с Железным Майком.
10.08.2023 21:10
ММА
автор: Игорь Брагин
Глава UFC заявил, что блогер Хасбик заработал в организации больше миллиона долларов
Блогер получил известность благодаря своим антропометрическим данным.
10.08.2023 18:15
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Шон О'Мэлли назвал Стерлинга величайшим бойцом в истории легчайшего дивизиона UFC
Они проведут поединок 19 августа.
10.08.2023 15:16
ММА
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.