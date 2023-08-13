Дана Уайт: чтобы превзойти бой Маска и Цукерберга, Трамп должен провести поединок с Путиным

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт считает, что поединок между миллиардерами Илоном Маском и Марком Цукербергом станет самым ожидаемым и популярным боем в мире.

«Это один из тех боев, который мы бы сделали, я бы организовал мощнейший андеркард со множеством замечательных поединков, а потом было бы главное событие. Подумайте, каким великим будет этот бой. Два самых влиятельных парня в мире будут сражаться на самой большой сцене на планете. Каждый заплатил бы за это. Кто не захочет увидеть это шоу? Все будут смотреть. Даже ваша бабушка будет смотреть на этот бой. Чтобы превзойти этот бой, Трамп должен провести поединок с Путиным», — приводит слова Уайта MMA News.

Ранее сообщалось, что Уайт провел переговоры с представителями министра культуры Италии об организации поединка между Маском и Цукербергом в римском Колизее.

Также Маск отметил, что бой, если такой состоится, будет организован не UFC.