ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Дана Уайт: чтобы превзойти бой Маска и Цукерберга, Трамп должен провести поединок с Путиным

Президент UFC считает бой миллиардеров самым ожидаемым поединком.
13 августа 2023 08:24
автор: Александр Евграфов

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт считает, что поединок между миллиардерами Илоном Маском и Марком Цукербергом станет самым ожидаемым и популярным боем в мире.

«Это один из тех боев, который мы бы сделали, я бы организовал мощнейший андеркард со множеством замечательных поединков, а потом было бы главное событие. Подумайте, каким великим будет этот бой. Два самых влиятельных парня в мире будут сражаться на самой большой сцене на планете. Каждый заплатил бы за это. Кто не захочет увидеть это шоу? Все будут смотреть. Даже ваша бабушка будет смотреть на этот бой. Чтобы превзойти этот бой, Трамп должен провести поединок с Путиным», — приводит слова Уайта MMA News.

Ранее сообщалось, что Уайт провел переговоры с представителями министра культуры Италии об организации поединка между Маском и Цукербергом в римском Колизее.

Также Маск отметил, что бой, если такой состоится, будет организован не UFC.

источник: MMA News
Люке победил дос Аньоса единогласным решением судей
Поединок между двумя бразильцами стал главным на турнире UFC on ESPN 51.
13.08.2023 08:33
ММА
автор: Александр Евграфов
Американский бизнесмен рассказал о знакомстве с Нурмагомедовым
Выразил уважение.
12.08.2023 10:57
ММА
автор: Степан Шереметьев
Логан Сторли отправил в нокаут Бреннана Уорда в главном бою Bellator 298
Также на турнире в своем поединке победу одержал россиянин Валентин Молдавский.
12.08.2023 10:08
ММА
автор: Виталий Овсянников
UFC Vegas 78: кард, во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию
В главном бою сойдутся Висенте Люке и Рафаэль Дос Аньос.
12.08.2023 10:00
ММА
автор: Виталий Овсянников
Гасанов одолел Абдурахманова и защитил титул АСА в среднем весе 
Бой состоялся в Москве в рамках турнира российского промоушена. 
11.08.2023 23:25
ММА
автор: Глеб Шевяков
Глава UFC Уайт назвал имя лучшего бойца всех времён 
Глава UFC Уайт назвал имя лучшего бойца всех времён 
Спортсмен по-прежнему выходит на ринг. 
11.08.2023 23:16
ММА
автор: Глеб Шевяков
Фаридун Одилов вышел в полуфинал Гран-при в полутяжёлом весе
Одилов победил бразильца Прадо.
11.08.2023 20:33
ММА
автор: Александр Кожевников
Блогер Хасбик прокомментировал слова Даны Уайта о своём заработке в UFC
Ранее глава промоушена заявил, что блогер заработал больше миллиона долларов.
11.08.2023 11:44
ММА
автор: Виталий Овсянников
Иван Штырков: если Емельяненко и Тайсон реально зарубятся, то победа может быть только за Фёдором
Ранее российский боец выразил желание провести бой с Железным Майком.
10.08.2023 21:10
ММА
автор: Игорь Брагин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.