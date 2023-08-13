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Люке победил дос Аньоса единогласным решением судей

Поединок между двумя бразильцами стал главным на турнире UFC on ESPN 51.
13 августа 2023 08:33
автор: Александр Евграфов

Бразилец Висенте Люке победил своего соотечественника экс-чемпиона UFC в легком весе Рафаэля дос Аньоса в главном бою турнира UFC on ESPN 51, состоявшегося в Лас-Вегасе.

Поединок продлился все пять раундов и закончился победой Люке единогласным решением судей - 49-46, 48-47, 48-47.

Люке оказался лучше своего соотечественника по количеству ударов и «тейкдаунов». 31-летний бразилец шесть раз из семи успешно переводил 38-летнего соперника в партер. У дос Аньоса этот приём удался лишь дважды.

В карьере Люке теперь 22 победы при 9 поражениях, у дос Аньоса 32 победы и 15 поражений. Благодаря этому триумфу представитель США прервал серию из двух досрочных проигрышей. У бывшего обладателя пояса два поражения в трех последних боях.

источник: «Советский спорт»
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