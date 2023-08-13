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Стала известна дата дебюта Железняковой в Абсолютном бойцовском чемпионате

Первой соперницей россиянки станет представительница Бразилии.
13 августа 2023 11:02
автор: Александр Евграфов

Россиянка Дарья Железнякова дебютирует в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в легчайшем весе на турнире UFC Fight Night 227, который состоится в Лас-Вегасе 14 октября.

По информации издания MMA Fighting, первой соперницей в промоушене станет 32-летняя бразильянка Таинара Лисбоа. На счету Лисбоа 6 побед, две из которых нокаутом.

Ранее Железнякова выступала в GIT Sech Pro, MMA Series, OFC и Ares FC. В активе россиянки пять нокаутов и три победы решением судей. Единственное поражение в карьере Железняковой было от Мелиссы Тони Маллинс (5-0) техническим нокаутом в первом раунде осенью 2022-го на Ares FC 9.

источник: MMA Fighting
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