Стала известна дата дебюта Железняковой в Абсолютном бойцовском чемпионате

Россиянка Дарья Железнякова дебютирует в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в легчайшем весе на турнире UFC Fight Night 227, который состоится в Лас-Вегасе 14 октября.

По информации издания MMA Fighting, первой соперницей в промоушене станет 32-летняя бразильянка Таинара Лисбоа. На счету Лисбоа 6 побед, две из которых нокаутом.

Ранее Железнякова выступала в GIT Sech Pro, MMA Series, OFC и Ares FC. В активе россиянки пять нокаутов и три победы решением судей. Единственное поражение в карьере Железняковой было от Мелиссы Тони Маллинс (5-0) техническим нокаутом в первом раунде осенью 2022-го на Ares FC 9.