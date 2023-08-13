Лига АСА взяла на себя лечение Пономарёва, получившего тяжёлую травму в поединке

Лига АСА взяла на себя все расходы, связанные с лечением и реабилитацией Григория Пономарёва, сообщил глава лиги Майрбек Хасиев.

«Появилась информация о сборах в поддержку и лечения Пономарёва после получения им травмы в бою на прошедшем ACA 161. Мы не хотели озвучивать, но, чтобы исключить вероятность недопонимания, сообщаем, что все расходы на лечение и реабилитацию Григория Пономарёва лига ACA взяла на себя ещё в тот вечер!» — цитирует Хасиева пресс-служба лиги.

Тяжеловес Григорий Пономарёв получил тяжёлую травму колена во время поединка с Мухуматом Вахаевым на ACA 161 и покинул арену на носилках.