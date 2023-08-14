Адесанья высказался о возможном поединке против Хамзата Чимаева

Чемпион мира UFC в среднем весе Исраэль Адесанья заявил, что может провести поединок против шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

Отметим, что 9 сентября нигерийцу предстоит защищать титул. Адесанья встретится в Сиднее с американцем Шоном Стриклендом.

«Могу ли я подрaться с Чимаевым? Определенно. Ещe раз — я действительно хoчу подраться с Дрикусом Дю Плесси. Нo он должен усвоить, что нe может командовать здесь. А я мoгу», — заявил Адесанья в эфире своего YouTube-канала.

Добавим, что 21 октября Чимаев проведет поединок против Пауло Косты из Бразилии. Бой состоится в рамках турнира UFC 294 в Абу-Даби.