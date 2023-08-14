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Президент ONE: давайте я подерусь с Даной Уайтом, а Цукерберг – с Маском

Чатри Ситйодтонг вызвал на бой главу UFC.
14 августа 2023 13:55
автор: Виталий Овсянников

Глава популярного сингапурского промоушена One Championship Чатри Ситйодтонг прокомментировал возможный бой по правилам ММА между бизнесменами Илоном Маском и Марком Цукербергом.

«Марк, давай сделаем этот бой! Предлагаю следующее: ONE против UFC. Я выйду на бой с Даной в соглавном событии, а ты – с Илоном в качестве главного события. Как я говорил и раньше, я готов провести противостояние ONE – UFC в любое время. Если Марк и Илон хотят драться в Колизее в Италии, я и моя команда желают, чтобы это произошло», — цитирует Ситйодтонга South China Morning Post.

Ранее Цукерберг заявил, что сомневается в серьезности намерений Маска выйти на бой с ним.

источник: South China Morning Post
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