ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Стало известно, когда Виктория Дудакова проведёт следующий бой в UFC

Также определился потенциальный соперник россиянки. 
15 августа 2023 12:38
автор: Глеб Шевяков

Следующий бой российского бойца смешанных единоборств Виктории Дудаковой состоится 21 октября в в Абу-Даби (ОАЭ). Её оппоненткой станет американка корейского происхождения Джин Ю Фрей. Об этом сообщает журналист Марсель Дорф в своих соцсетях.

Отметим, 24-летняя спортсменка дебютировала в UFC в июле, одержав победу над представительницей Бразилии Истелой Нуньес. Всего за карьеру в ММА россиянка провела семь боёв и во всех вышла победительницей.

Добавим, на счету Ю Фрей 20 поединков, 11 выигрышей и девять проигрышей.

источник: «Советский спорт»
Президент ONE: давайте я подерусь с Даной Уайтом, а Цукерберг — с Маском
Чатри Ситйодтонг вызвал на бой главу UFC.
14.08.2023 13:55
ММА
автор: Виталий Овсянников
Маск обнародовал переписку с Цукербергом по поводу их боя
Дата и место проведения поединка до сих пор не определены.
14.08.2023 10:51
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Адесанья высказался о возможном поединке против Хамзата Чимаева
Уроженец села Гвардейское на данный момент не имеет поражений в октагоне.
14.08.2023 10:24
ММА
UFC пожертвовал 1 млн долларов в пользу пострадавших от пожаров на Гавайях
В результате лесных пожаровна острове Мауи погибли уже более 80 человек.
13.08.2023 14:00
ММА
автор: Степан Шереметьев
Лига АСА взяла на себя лечение Пономарёва, получившего тяжёлую травму в поединке
Пономарёв покинул арену на носилках.
13.08.2023 11:15
ММА
автор: Александр Евграфов
Стала известна дата дебюта Железняковой в Абсолютном бойцовском чемпионате
Первой соперницей россиянки станет представительница Бразилии.
13.08.2023 11:02
ММА
автор: Александр Евграфов
Алмейда встретится с Блейдсом на UFC в Сан-Паулу
Это случится 5 ноября.
13.08.2023 10:55
ММА
автор: Степан Шереметьев
Люке победил дос Аньоса единогласным решением судей
Поединок между двумя бразильцами стал главным на турнире UFC on ESPN 51.
13.08.2023 08:33
ММА
автор: Александр Евграфов
Дана Уайт: чтобы превзойти бой Маска и Цукерберга, Трамп должен провести поединок с Путиным
Президент UFC считает бой миллиардеров самым ожидаемым поединком.
13.08.2023 08:24
ММА
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.