Стало известно, когда Виктория Дудакова проведёт следующий бой в UFC

Следующий бой российского бойца смешанных единоборств Виктории Дудаковой состоится 21 октября в в Абу-Даби (ОАЭ). Её оппоненткой станет американка корейского происхождения Джин Ю Фрей. Об этом сообщает журналист Марсель Дорф в своих соцсетях.

Отметим, 24-летняя спортсменка дебютировала в UFC в июле, одержав победу над представительницей Бразилии Истелой Нуньес. Всего за карьеру в ММА россиянка провела семь боёв и во всех вышла победительницей.

Добавим, на счету Ю Фрей 20 поединков, 11 выигрышей и девять проигрышей.