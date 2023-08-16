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Стерлинг высказался о своём поединке с О’Мэлли

Бой состоится 19 августа на UFC 292.
16 августа 2023 09:56
автор: Виталий Овсянников

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (США) поделился ожиданиями от своего боя против соотечественника Шона О’Мэлли, который состоится 19 августа в мейнивенте турнира UFC 292.

«Думаю, это беспроигрышный вариант. Это как бой Конора и Хабиба. Нурмагомедов не взлетел бы так без Конора. В США он и близко не стал бы таким популярным без подходящего партнёра в лице Макгрегора. Я заберу всё, что есть у этого человека. Всё! Это мой момент. Но очевидно, если он выиграет, то подтвердит всё, что делал до сих пор за время своей карьеры», — заявил Стерлинг на Youtube-канале MMAFightingonSBN.

Шон О’Мэлли получил титульный поединок после победы над россиянином Петром Яном. До этого он не встречался с бойцами из первой тройки рейтинга.

Что касается Стерлинга, то в последнем поединке американец победил соотечественника, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо.

источник: MMAFightingonSBN
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