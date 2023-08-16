Волкановски: О’Мэлли — один из лучших ударников в UFC

Чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски высказался об американском бойце Шоне О'Мэлли.

«Я считаю, что Шон О'Мэлли — один из лучших ударников в лиге. Шон — один из лучших, когда дело доходит до ударов. Он очень креативен, не дерётся наскоками. У него хорошее чувство дистанции, он по-настоящему хорош в том, чтобы вытягивать людей на себя и контратаковать.

Он делает вещи на очень, очень высоком уровне», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.

Сейчас О 'Мэлли готовится к титульному бою, который состоится на турнире UFC 292.