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«Ей нужна помощь». Боец UFC Масвидаль назвал безумием поведение Меган Рапино

Футболистка решила не петь гимн США перед началом матчей.
17 августа 2023 09:30
автор: Виталий Овсянников

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль поверг критике взгляды звездной американской футболистки Меган Рапино.

Ранее она заявляла, что не будет петь гимн США перед началом матчей.

«Я думаю, ей нужна помощь. Как можно ненавидеть страну, которая дала всему миру свободу и экономическое благосостояние? Это безумие. Пусть переедет в другие страны, о которых она любит говорить, и пусть пришлёт нам открытку оттуда. Но она не уедет никуда из США. Америка — величайшая страна на Земле», — заявил Масвидаль в интервью каналу OutKick.

источник: OutKick
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