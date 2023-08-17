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Порье выразил готовность провести третий бой против Гэтжи

17 августа 2023 12:30
автор: Александр Поволоцкий

Американский боец Дастин Порье высказался относительно проведения третьего боя с соотечественником Джастином Гэтжи.

Напомним, что их последний поединок прошел 30 июля в Солт-Лейк-Сити на турнире UFC 291. Гэтжи отправил Порье в нокаут во втором раунде.

«Надо срочнo возвращаться в ринг. У нaс с Джастином 1-1, давайте провeдём третий бой в Новом Орлеане. Я прoвёл первый бой в его роднoм месте. Устроим третью битву у меня», — написал Порье на своей странице в соцсети.

Отметим, что первый бой, состоявшийся в апреле 2018 года, остался за Дастином.

На данный момент Порье занимает третью строчку в рейтинге UFC легкого веса, Джастин расположился на второй позиции.

источник: «Советский спорт»
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