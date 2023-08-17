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«Кошка прыгнула на руку». Хрюнов — о причине срыва боя Ивана Емельяненко

Спортсмен получил бытовую травму.
17 августа 2023 19:36
автор: Александр Кожевников

Российский промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что бытовая травма помешала организовать бой Ивана Емельяненко, младшего брата известного российского бойца Фёдора Емельяненко.

«Он только приступил к подготовке, нужно заниматься всем этим прежде всего самому Ивану. Включиться и понять, что он может быстро стать миллионером. Просто не сидеть на печи, потому что 33 года прошли. Но там есть проблемы бытового характера. Кошка на руку прыгнула, ещё что‑то такое.

Серьёзно, это причина отмены боя. Кошка прыгнула на руку, позвонила мама, сообщила», приводит слова Хрюнова «Матч ТВ».

Иван дебютировал на бойцовском шоу Хрюнова в мае 2023 года. Тогда Иван победил дзюдоиста Алексея Леденёва.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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