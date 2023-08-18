«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Дацик — Томпсон и Тактаров — Монсон. Когда начало, где смотреть

18 августа в Москве на волейбольной арене «Динамо» состоится очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В мейинвете российский боец Вячеслав Дацик встретится с именитым британцем Оли Томпсоном.

Также зрителей ждёт возвращение 55-летнего Олега Тактарова. В 1995 году он стал победителем турнира UFC 6, одержав победу в финальном бою над Дэвидом Эбботтом. В дальнейшем он стал известным киноактером, режиссером и телеведущим.

Его соперником станет звездный боец Джефф Монсон.

Турнир стартует в 19:00 (мск) с предварительных поединков, за которыми можно будет следить на странице РЕН ТВ. Смотреть трансляцию главных боев можно будет бесплатно в прямом эфире канала РЕН ТВ. Начало — в 23.00 (мск).

Основной кард турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 18 августа