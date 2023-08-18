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«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Дацик — Томпсон и Тактаров — Монсон. Когда начало, где смотреть

Турнир начнется в 19:00 (мск).
18 августа 2023 11:14
автор: Виталий Овсянников

18 августа в Москве на волейбольной арене «Динамо» состоится очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В мейинвете российский боец Вячеслав Дацик встретится с именитым британцем Оли Томпсоном.

Также зрителей ждёт возвращение 55-летнего Олега Тактарова. В 1995 году он стал победителем турнира UFC 6, одержав победу в финальном бою над Дэвидом Эбботтом. В дальнейшем он стал известным киноактером, режиссером и телеведущим.

Его соперником станет звездный боец Джефф Монсон.

Турнир стартует в 19:00 (мск) с предварительных поединков, за которыми можно будет следить на странице РЕН ТВ. Смотреть трансляцию главных боев можно будет бесплатно в прямом эфире канала РЕН ТВ. Начало — в 23.00 (мск).

Основной кард турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 18 августа

  • Вячеслав Дацик — Оли Томпсон;
  • Олег Тактаров — Джефф Монсон;
  • Марк Петровский — Кевин Джонсон;
  • Эдгар Гукасян — Андрей Ефимов;
  • Катарина Ковалева — Луиза Давыдова.

источник: «Советский спорт»
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