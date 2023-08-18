В зоне СВО погиб тренер Новосибирской области по самбо

В зоне СВО в возрасте 50 лет погиб главный тренер сборной Новосибирской области по самбо Сергей Лепяхов, о чем сообщила «Спортивная школа самбо».

«Сергей Владимирович добровольцем направился на фронт, где героически погиб в бою, на передовой, как погибает мужчина и воин, защищая свое Отечество. Разделяем горечь невосполнимой утраты и скорбим вместе с родными, близкими, друзьями, выражаем искреннее соболезнование тем, кто знал и любил Сергея Владимировича», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Спортивной школы самбо».

Лепяхов занимал должность главного тренера сборной Новосибирской области с 2016 года. У него остался сын, занимающийся самбо? и жена, работающая в федерации данного вида единоборств.

Дата и место похорон не уточняются.