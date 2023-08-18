Ринат Фахретдинов рассказал о деталях нового контракта с UFC

Российский боец Ринат Фахретдинов сообщил о заключении нового контракта с UFC.

Отметим, что свой дебютный поединок в UFC 31-летний спортсмен провел в июне прошлого года. Фахретдинов победил единогласным решением судей Андреаса Михайлидиса из Греции.

«Теперь официально. Контакт на бой. Новый, улучшенный контракт на четыре боя. Спасибо всем, кто рядом, ГАЗ», — написал Фахретдинов на своей странице в соцсети.

В своём последнем поединке россиянин победил в первом раунде удушающим приемом американца Кевина Ли. Бой прошел в рамках турнира UFC on ESPN 48.