Дацик попытался укусить британца Томпсона во время битвы взглядов

Российский боец смешанных единоборств и боксёр Вячеслав Дацик и представитель Великобритании Оли Томпсон приняли участие в традиционной церемонии взвешивания и провели битву взглядов перед очным боем.

Отметим, что атлеты проведут четырёхраундовый поединок между собой в пятницу, 18 августа, в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который состоится в Москве.

«Рыжий Тарзан» оказался тяжелее своего оппонента на более чем 12 килограммов — 118,8 кг против 106,25 кг. Оба бойцы соответствуют лимиту тяжелого дивизиона.

По ходу битвы взглядов россиянин в шутливой форме попытался укусить своего соперника сначала в руку, а потом за нос.

Добавим, за свою карьеру в ММА Дацик провёл 14 поединков, одержал шесть побед и потерпел восемь поражений. На счету Томпсона 37 боёв, 21 победа и 16 проигрышей.