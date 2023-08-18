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Дацик попытался укусить британца Томпсона во время битвы взглядов

Спортсмены встретятся на ринге, сегодня, 18 августа. 
18 августа 2023 12:45
автор: Глеб Шевяков

Российский боец смешанных единоборств и боксёр Вячеслав Дацик и представитель Великобритании Оли Томпсон приняли участие в традиционной церемонии взвешивания и провели битву взглядов перед очным боем.

Отметим, что атлеты проведут четырёхраундовый поединок между собой в пятницу, 18 августа, в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который состоится в Москве.

«Рыжий Тарзан» оказался тяжелее своего оппонента на более чем 12 килограммов — 118,8 кг против 106,25 кг. Оба бойцы соответствуют лимиту тяжелого дивизиона.

По ходу битвы взглядов россиянин в шутливой форме попытался укусить своего соперника сначала в руку, а потом за нос.

Добавим, за свою карьеру в ММА Дацик провёл 14 поединков, одержал шесть побед и потерпел восемь поражений. На счету Томпсона 37 боёв, 21 победа и 16 проигрышей.

источник: «Советский спорт»
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