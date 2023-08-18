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Томпсон – о Дацике: он мягкий, мой кулак утонет в нём, а борода смягчит удары

Поединок состоится 18 августа.
18 августа 2023 14:22
автор: Виталий Овсянников

43-летний британский боец Оли Томпсон поделился ожиданиями от своего боя с россиянином Вячеславом Дациком.

Их встреча состоится сегодня, 18 августа, в главном событии турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве.

«После моего последнего боя с Олейником я разлёгся на кровати и уплетал маффины. Планирую сделать то же самое после победы над Дациком. Он мягкий! К сожалению, удары будет смягчать его огромная борода. Боюсь, кулак утонет в нём», — цитирует слова Томпсона «РЕН ТВ».

За свою карьеру британец провёл 38 боев, одержал 22 победы и потерпел 16 поражений. В прошлом поединке Оли Томпсон одержал победу над экс-бойцом UFC Алексеем Олейником.

Вячеслав Дацик в последнем бою уступил представителю Казахстана Галымжану Жасланову.

источник: Телеканал «РЕН ТВ»
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