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Стерлинг и О’Мэлли прошли взвешивание перед титульным боем на турнире UFC 292

Соревнования пройдут в Бостоне, 20 августа. 
18 августа 2023 16:54
автор: Глеб Шевяков

Американский боец смешанного стиля Алджамейн Стерлинг и его соотечественник Шон О’Мэлли провели процедуру взвешивания перед титульном боем за звание чемпиона UFC в легчайшем весе.

Сообщается, по итогам процедуры оба спортсмена соответствуют лимиту легчайшей весовой категории. Они продемонстрировали одинаковый вес 135 фунтов (61,2 кг).

Добавим, что действующим чемпионом UFC в легчайшем весе является Стерлинг. Он будет защищать титул от О’Мэлли в главном поединке турнира UFC 292, который состоится в Бостоне (США), в воскресенье, 20 августа. Начало боя – 5:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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