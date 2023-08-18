ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Хрюнов назвал имя следующего соперника Тактарова

Но сначала Олегу предстоит бой с Джеффом Монсоном.
18 августа 2023 17:39
автор: Александр Кожевников

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, кто станет следующим соперником российского бойца Олега Тактарова.

«У Олега Тактарова здоровья больше, чем у Роя Джонса и Майка Тайсона. Сейчас мы решаем вопрос с мексиканцами. У меня есть связь с группировкой. Если они выставят своего бойца, вы поймете все, что с ним произошло в Мексике. Имя соперника — Хуан Торрес», — цитирует Хрюнова MMA.Metaratings.

18 августа Тактаров проведёт поединок с Джеффом Монсоном на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Бой состоится в Москве. Начало бойцовского вечера запланировано на 20:45 по московскому времени.

источник: Mma.metaratings.ru
Стерлинг и О’Мэлли прошли взвешивание перед титульным боем на турнире UFC 292
Соревнования пройдут в Бостоне, 20 августа. 
18.08.2023 16:54
ММА
автор: Глеб Шевяков
Томпсон – о Дацике: он мягкий, мой кулак утонет в нём, а борода смягчит удары
Поединок состоится 18 августа.
18.08.2023 14:22
ММА
автор: Виталий Овсянников
Ринат Фахретдинов рассказал о деталях нового контракта с UFC
Спортсмен выступает в полусреднем дивизионе (до 77 кг).
18.08.2023 12:50
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Дацик попытался укусить британца Томпсона во время битвы взглядов
Спортсмены встретятся на ринге, сегодня, 18 августа. 
18.08.2023 12:45
ММА
автор: Глеб Шевяков
В зоне СВО погиб тренер Новосибирской области по самбо
У 50-летнего мужчины остались жена и ребенок.
18.08.2023 11:54
ММА
автор: Максим Скороходов
«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Дацик — Томпсон и Тактаров — Монсон. Когда начало, где смотреть
Турнир начнется в 19:00 (мск).
18.08.2023 11:14
ММА
автор: Виталий Овсянников
«Кошка прыгнула на руку». Хрюнов — о причине срыва боя Ивана Емельяненко
Спортсмен получил бытовую травму.
17.08.2023 19:36
ММА
автор: Александр Кожевников
Монсон рассказал об общении с родственниками после отказа от гражданства США
Монсон рассказал об общении с родственниками после отказа от гражданства США
17.08.2023 18:32
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Порье выразил готовность провести третий бой против Гэтжи
17.08.2023 12:30
ММА
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.