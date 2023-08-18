Хрюнов назвал имя следующего соперника Тактарова

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, кто станет следующим соперником российского бойца Олега Тактарова.

«У Олега Тактарова здоровья больше, чем у Роя Джонса и Майка Тайсона. Сейчас мы решаем вопрос с мексиканцами. У меня есть связь с группировкой. Если они выставят своего бойца, вы поймете все, что с ним произошло в Мексике. Имя соперника — Хуан Торрес», — цитирует Хрюнова MMA.Metaratings.

18 августа Тактаров проведёт поединок с Джеффом Монсоном на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Бой состоится в Москве. Начало бойцовского вечера запланировано на 20:45 по московскому времени.