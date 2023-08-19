Экс-чемпион UFC Блахович желает подраться с россиянином Павловичем в тяжёлом весе

Польский боец, экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович заявил о желании перейти в дивизион тяжеловесов.

В последних четырёх боях 40-летний поляк одержал всего одну победу и теперь хочет попробовать свои силы в тяжёлом весе.

«Провести претендентский бой с Томом Аспиналлом или Сергеем Павловичем? Да, идея хорошая, так что мы спросим об этом у UFC. Не знаю, кого бы я выбрал. Раньше я смотрел бои тяжеловесов только ради развлечения, не анализировал их стиль», — цитирует слова Блаховича портал Sportsnaut.

На счету Яна Блаховича 40 боёв, 29 побед, одна ничья и 11 поражений. В своем последнем поединке он уступил Алексу Перейре. На счету россиянина Сергей Павловича 19 боёв, 18 побед и одно поражение. Сейчас он идёт на серии из шести побед подряд, в которых он отправил своих оппонентов в нокаут уже в первом раунде.