UFC 292 Стерлинг — О'Мэлли: когда начало, где смотреть онлайн и по ТВ

В ночь на 20 августа в Бостоне состоится турнир UFC 292, главным событием которого станет поединок за титул чемпиона промоушена в легчайшем весе.
Действующий чемпион Алджамейн Стерлинг будет защищать свой пояс против Шона О'Мэлли. Главный поединок вечера начнется примерно в 07:00 (мск). Бои основного карда стартуют в 05:00 (мск).
Посмотреть основной кард турнира можно в прямом эфире телеканалов «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также за турниром можно наблюдать через сервис UFC Fight Pass.
Основной кард UFC 292
Алджамейн Стерлинг (23-3) — Шон О'Мэлли (16-1)
Вейли Жанг (23-3) — Аманда Лемос (13-2-1)
Нил Мэгни (28-10) — Иен Гэрри (12-0)
Деймон Блэкшир (14-5-1) — Марио Баутиста (12-2)
Марлон Вера (20-8-1) — Педро Муньоз (20-7)
Предварительный кард UFC 292
Крис Вайдман (15-6) — Брэд Таварес (19-8)
Грегори Родригес (13-5) — Денис Тюлюлин (10-7)
Остин Хаббард (15-6) — Курт Холобау (19-7)
Андрэ Петроски (9-1) — Джеральд Мершарт (35-16)
Андреа Ли (13-7) — Наталия Силва (15-5-1)
Карине Силва (16-4) — Марина Мороз (11-4)