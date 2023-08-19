ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

UFC 292 Стерлинг — О'Мэлли: когда начало, где смотреть онлайн и по ТВ

Главный бой вечера начнется примерно в 07:00 (мск).
19 августа 2023 13:25
автор: Виталий Овсянников

В ночь на 20 августа в Бостоне состоится турнир UFC 292, главным событием которого станет поединок за титул чемпиона промоушена в легчайшем весе.

Действующий чемпион Алджамейн Стерлинг будет защищать свой пояс против Шона О'Мэлли. Главный поединок вечера начнется примерно в 07:00 (мск). Бои основного карда стартуют в 05:00 (мск).

Посмотреть основной кард турнира можно в прямом эфире телеканалов «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также за турниром можно наблюдать через сервис UFC Fight Pass.

Основной кард UFC 292

Алджамейн Стерлинг (23-3) — Шон О'Мэлли (16-1)

Вейли Жанг (23-3) — Аманда Лемос (13-2-1)

Нил Мэгни (28-10) — Иен Гэрри (12-0)

Деймон Блэкшир (14-5-1) — Марио Баутиста (12-2)

Марлон Вера (20-8-1) — Педро Муньоз (20-7)

Предварительный кард UFC 292

Крис Вайдман (15-6) — Брэд Таварес (19-8)

Грегори Родригес (13-5) — Денис Тюлюлин (10-7)

Остин Хаббард (15-6) — Курт Холобау (19-7)

Андрэ Петроски (9-1) — Джеральд Мершарт (35-16)

Андреа Ли (13-7) — Наталия Силва (15-5-1)

Карине Силва (16-4) — Марина Мороз (11-4)

источник: «Советский спорт»
Экс-чемпион UFC Блахович желает подраться с россиянином Павловичем в тяжёлом весе
Ранее поляк никогда не выступал в дивизионе тяжеловесов.
19.08.2023 12:54
ММА
автор: Виталий Овсянников
Провокация не удалась: Стерлинг и О'Мэлли провели заключительную дуэль взглядов (видео)
Бой состоится 20 августа.
19.08.2023 10:13
ММА
автор: Артур Гичунцев
Гольцов и Мохнаткина вышли в финал PFL
Гольцов и Мохнаткина вышли в финал PFL
Оба бойца одержали досрочные победы.
19.08.2023 08:52
ММА
автор: Артур Гичунцев
Хрюнов назвал имя следующего соперника Тактарова
Но сначала Олегу предстоит бой с Джеффом Монсоном.
18.08.2023 17:39
ММА
автор: Александр Кожевников
Стерлинг и О’Мэлли прошли взвешивание перед титульным боем на турнире UFC 292
Соревнования пройдут в Бостоне, 20 августа. 
18.08.2023 16:54
ММА
автор: Глеб Шевяков
Томпсон – о Дацике: он мягкий, мой кулак утонет в нём, а борода смягчит удары
Поединок состоится 18 августа.
18.08.2023 14:22
ММА
автор: Виталий Овсянников
Ринат Фахретдинов рассказал о деталях нового контракта с UFC
Спортсмен выступает в полусреднем дивизионе (до 77 кг).
18.08.2023 12:50
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Дацик попытался укусить британца Томпсона во время битвы взглядов
Спортсмены встретятся на ринге, сегодня, 18 августа. 
18.08.2023 12:45
ММА
автор: Глеб Шевяков
В зоне СВО погиб тренер Новосибирской области по самбо
У 50-летнего мужчины остались жена и ребенок.
18.08.2023 11:54
ММА
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.