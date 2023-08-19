UFC 292 Стерлинг — О'Мэлли: когда начало, где смотреть онлайн и по ТВ

В ночь на 20 августа в Бостоне состоится турнир UFC 292, главным событием которого станет поединок за титул чемпиона промоушена в легчайшем весе.

Действующий чемпион Алджамейн Стерлинг будет защищать свой пояс против Шона О'Мэлли. Главный поединок вечера начнется примерно в 07:00 (мск). Бои основного карда стартуют в 05:00 (мск).

Посмотреть основной кард турнира можно в прямом эфире телеканалов «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также за турниром можно наблюдать через сервис UFC Fight Pass.

Основной кард UFC 292

Алджамейн Стерлинг (23-3) — Шон О'Мэлли (16-1)

Вейли Жанг (23-3) — Аманда Лемос (13-2-1)

Нил Мэгни (28-10) — Иен Гэрри (12-0)

Деймон Блэкшир (14-5-1) — Марио Баутиста (12-2)

Марлон Вера (20-8-1) — Педро Муньоз (20-7)

Предварительный кард UFC 292

Крис Вайдман (15-6) — Брэд Таварес (19-8)

Грегори Родригес (13-5) — Денис Тюлюлин (10-7)

Остин Хаббард (15-6) — Курт Холобау (19-7)

Андрэ Петроски (9-1) — Джеральд Мершарт (35-16)

Андреа Ли (13-7) — Наталия Силва (15-5-1)

Карине Силва (16-4) — Марина Мороз (11-4)