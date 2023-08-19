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Россиянин Владимир Минеев начал сборы в Дагестане перед боем в Элисте 

15 сентября боец должен встретиться на ринге с бразильцем Рафаэлем Карвальо.
19 августа 2023 20:46
автор: Глеб Шевяков

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев сообщил, что начал подготовку к очному поединку с представителем Бразилии Рафаэлем Карвальо, который состоится 15 сентября в Элисте.

33-летний спортсмен временно покинул зону СВО, на которую отправился добровольцем, ради подготовительных сборов к бою по правилам кикбоксинга.

«Взял запланированный отпуск пораньше, чтобы провести подготовку и сам бой», — приводит слова российского атлета «Матч ТВ».

Добавим, за свою карьеру в ММА Минеев провёл 18 поединков, одержал 16 побед и потерпел одно поражение. Один поединок россиянина завершился вничью.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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