Россиянин Владимир Минеев начал сборы в Дагестане перед боем в Элисте 

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев сообщил, что начал подготовку к очному поединку с представителем Бразилии Рафаэлем Карвальо, который состоится 15 сентября в Элисте.

33-летний спортсмен временно покинул зону СВО, на которую отправился добровольцем, ради подготовительных сборов к бою по правилам кикбоксинга.

«Взял запланированный отпуск пораньше, чтобы провести подготовку и сам бой», — приводит слова российского атлета «Матч ТВ».

Добавим, за свою карьеру в ММА Минеев провёл 18 поединков, одержал 16 побед и потерпел одно поражение. Один поединок россиянина завершился вничью.