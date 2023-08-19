Фёдор Емельяненко покинул должность президента Союза ММА России

Президент Союза ММА России и бывший профессиональный боец смешанных единоборств России Фёдор Емельяненко принял решение покинуть должность главы спортивной организации. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отметим, Фёдор работал на руководящем посту с июня 2022 года.

Как утверждает источник, исполняющим обязанности президента Союза ММА России назначен вице-президент организации Андрей Терентьев до проведения внеочередных выборов.

Добавим, за свою карьеру Емельяненко стал четырёхкратным чемпионом мира по смешанным боевым искусствам. Он является заслуженным мастером спорта по самбо и мастером спорта международного класса по дзюдо.