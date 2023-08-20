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UFC 291: О'Мэлли нокаутировал Стерлинга и другие результаты турнира

Поединки прошли на арене «TD Garden».
20 августа 2023 09:15
автор: Александр Поволоцкий

В Бостоне завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 292.

Главным событием вечера стал бой в между действующим чемпионом организации американцем Алджамейном Стерлингом и его соотечественником Шоном О'Мэлли.

UFC 292. Результаты:

Шон О'Мэлли победил Алджэмейна Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде (0:51);
Вейли Жанг победила Аманду Лемос единогласным решением судей (50-43, 50-44, 49-45);
Иэн Мачадо Гэрри победил Нила Мэгни единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-24);
Марио Баутиста победил Д'Амона Блэкшира единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28);
Марлон Вера победил Педро Муньоза единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);
Брэд Катона победил Коди Гибсона единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27);
Курт Холобау победил Остина Хаббарда удушающим приёмом во втором раунде (2:39);
Грегори Родригес нокаутировал Дениса Тюлюлина в первом раунде (1:43);
Брэд Таварес победил Криса Вайдмана единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Добавим, что турнир UFC 293 состоится 10 сентября 2023 года на арене Qudos Bank в Сиднее.

источник: «Советский спорт»
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