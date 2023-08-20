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Пётр Ян хочет провести реванш с новым чемпионом UFC Шоном О’Мэлли

Россиянин занимает пятое место в рейтинге UFC своего дивизиона.
20 августа 2023 09:45
автор: Александр Поволоцкий

Американский боец Шон О’Мэлли нанёс поражение соотечественнику Алджамейну Стерлингу в чемпионском бою на турнире UFC 292 в Бостоне.

Отметим, что 28-летний спортсмен победил нокаутом во втором раунде. На победу О'Мэлли отреагировал российский боец Пётр Ян.

«Рано или поздно наш реванш должен состояться», — написал Ян в своих соцсетях.

Напомним, бой россиянина и О’Мэлли состоялся в октябре прошлого года на UFC 280 в Абу-Даби. Поединок завершился спорным раздельным решением судей в пользу представителя США.

источник: «Советский спорт»
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