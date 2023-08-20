Новый чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли бросил вызов Марлону Вере

Боец из США Шон О’Мэлли нанес поражение соотечественнику Алджамейну Стерлингу в титульном бою на турнире UFC 292 в Бостоне.

Отметим, что 28-летний спортсмен победил нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом в легчайшем весе.

«Верa выиграл? Выиграл cкучно? Скорей всего, да. Я надeру ему зад в декабре в Вeгасе на арене «Ти-Мобaйл»! Погнали, деткa!» — заявил О’Мэлли после боя.

Марлон Вера на этом же турнире одержал победу над Педро Муньосом решением судей. Единственное поражение О'Мэлли нанес именно эквадорец в августе 2020 года.