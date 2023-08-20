Глава RCC Клименко удивлён победе О'Мэлли в титульном бою со Стерлингом

Глава RCC Николай Клименко высказался относительно результата титульного поединка UFC в легчайшем весе.

Победу в бою с Алджамейном Стерлингом одержал Шон О'Мэлли. Американец стал чемпионом организации.

«Ещё рад убедился, что ММА это один из самых непредсказуемых видов спорта. По всем прогнозам Стерлинг был фаворитом, я был уверен, что он одержит победу. Поздравляю О’Мэлли — у него появился шанс, он им воспользовался и стал настоящим чемпионом», — заявил Клименко в эксклюзивном интервью «Советскому спорту».

Отметим, что после поединка О'Мэлли бросил вызов Марлону Вере, от которого потерпел единственное поражение в карьере.