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Глава RCC Клименко удивлён победе О'Мэлли в титульном бою со Стерлингом

Поединок состоялся в Бостоне.
20 августа 2023 11:40
автор: Игорь Брагин

Глава RCC Николай Клименко высказался относительно результата титульного поединка UFC в легчайшем весе.

Победу в бою с Алджамейном Стерлингом одержал Шон О'Мэлли. Американец стал чемпионом организации.

«Ещё рад убедился, что ММА это один из самых непредсказуемых видов спорта. По всем прогнозам Стерлинг был фаворитом, я был уверен, что он одержит победу. Поздравляю О’Мэлли — у него появился шанс, он им воспользовался и стал настоящим чемпионом», заявил Клименко в эксклюзивном интервью «Советскому спорту».

Отметим, что после поединка О'Мэлли бросил вызов Марлону Вере, от которого потерпел единственное поражение в карьере.

источник: «Советский спорт»
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