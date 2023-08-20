Двалишвили раскритиковал решение рефери в поединке Стерлинг — О’Мэлли

Первый номер Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Мераб Двалишвили прокомментировал итоги поединка своего друга Алджамейна Стерлинга и Шона О’Мэлли, раскритиковав решение судей.

«Очередная тупая ранняя остановка. Молюсь, чтобы мне и моим друзьям не доставался рефери Марк Годдард. Мы — бойцы. Дайте нам драться до конца», — написал Двалишвили в публикации, размещённой в социальных сетях.

Накануне О’Мэлли в начале второго раунда отправил своего оппонента в нокдаун, а после ещё нескольких ударов судья Годдард остановил бой, присудив победу О’Мэлли.